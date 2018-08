Überhitzung auf dem Immobilienmarkt? Im Standard ist von Überhitzungstendenzen bei Wohnimmobilien zu lesen: "In Österreich werden so viele Wohneinheiten errichtet wie nie zuvor. Manche Experten warnen schon, dass es langsam zu viel sein könnte." Zahlreiche Zahlen werden für einen "nie zuvor erlebten Bauboom" ins Feld geführt. Die Sache ist bloß: "Überhitzung" (Überangebot) und "Anspannung" (Nachfrage > Angebot) existieren in Österreich wohl zeitgleich, nicht nur wegen regionalen, sondern auch wegen Unterschieden in den einzelnen Wohnsegmenten. Aus dem "5 vor 9 Newsletter", zitiert im http://www.boerse-social.com/gabb .

