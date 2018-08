München (ots) - Im New York der 50er Jahre führt Carol (gespielt von Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett) eine scheinbar perfekte Ehe mit dem erfolgreichen Harge (Kyle Chandler). Doch der Schein trügt, denn Carol fühlt sich zu Frauen hingezogen und empfindet schon länger nichts mehr für ihren Mann. In einem Warenhaus verliebt sie sich in die Verkäuferin Therese (Rooney Mara) und beginnt, ihr Leben erstmals zu genießen. Die beiden Frauen beginnen ein Versteckspiel - unter den Zwängen der prüden 50er Jahre. Als Carol endgültig die Scheidung einreicht, droht Harge, ihre Neigung öffentlich zu machen und ihr das Sorgerecht für ihre Tochter zu entziehen. Für Carol beginnt ein erbitterter Kampf, bei dem es keinen Sieger zu geben scheint. Regisseur Todd Haynes erzählt mit seinem Drama eine "Liebesgeschichte über Geschlechter- und Klassengrenzen hinweg", so der "Filmdienst".



"Carol" wird am Montag, 27. August, um 20:15 Uhr noch einmal auf ONE ausgestrahlt.



