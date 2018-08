Viele Kryptowährungen haben in den letzten Monaten stark Federn lassen müssen. Unter den Bekanntesten hat es beispielsweise Litecoin und Ethereum hart getroffen. Wenn man für das gleiche Geld plötzlich viel mehr bekommt, scheint das wie ein Schnäppchen. Aber der Schein trügt möglicherweise. So rasant geht es bergab Ethereum feierte in der Spitze eine Marktkapitalisierung von über 100 Mrd. US-Dollar und alle "geschürften" Litecoin brachten noch Anfang März weit mehr als 10 Mrd. US-Dollar auf die Waage. Heute (Stand 13.08.) sind es noch 30 Mrd. und 3 Mrd. US-Dollar, also ein Minus von jeweils gut 70 %. Der ...

