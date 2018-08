Die Commerzbank hat die Einstufung für HHLA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Hafenbetreiber habe solide Resultate ausgewiesen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die durchschnittlichen Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2018 könnten sich als zu niedrig erweisen, so der Experte vor der Telefonkonferenz./ajx/men Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-08-14/11:31

ISIN: DE000A0S8488