AGV-Termine - am Freitag, den 24.08.2018, finden in Karlsruhe die beiden Gläubigerversammlungen für die im Jahr 2008 emittierte 9,0%-Anleihe (WKN: A0SLZ9) und die im Jahr 2013 begebene 7,5%-Anleihe (WKN: A1R01Y) der sich im Insolvenzverfahren befindlichen TOPHEDGE AG i.I. statt. In den beiden Versammlungen sollen die Anleihegläubiger über die Wahl des gemeinsamen Vertreters abstimmen.

