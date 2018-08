Das saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt in der EU ist im zweiten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 Prozent gestiegen. Im Euroraum stieg es ebenfalls um 0,4 Prozent, teilte das EU-Statistikamt Eurostat nach einer Schnellschätzung am Dienstag mit.

Auch im ersten Quartal war das BIP in der EU und im Euroraum um 0,4 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres stieg das saisonbereinigte BIP im zweiten Quartal 2018 in der EU und im Euroraum um 2,2 Prozent, nach +2,4 Prozent beziehungsweise +2,5 Prozent im Vorquartal, so die Statistiker weiter.