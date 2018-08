Die Commerzbank hat Symrise nach Zahlen und Anhebung des Umsatzausblicks auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Aromenhersteller habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich mit Blick auf das Wachstum aus eigener Kraft, das aber noch nicht in eine ausgeprägte Erholung des operativen Gewinns (Ebitda) münde, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/men Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-08-14/11:34

ISIN: DE000SYM9999