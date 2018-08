Die Europäische Kommission hat Longi Solar von der Mindestpreisregelung für Photovoltaikmodule ausgenommen. Die Ausnahmeregelung gilt für die Module, die der chinesische Konzern in einem vollintegrierten Werk in Malaysia fertigt. Die Modulfabrik wurde Mitte des letzten Jahres in Betrieb genommen und hat eine Kapazität von 500 Megawatt (MW). "Wir begrüßen und schätzen die Entscheidung der Europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...