DGAP-Media / 2018-08-14 / 11:11 · sonnenklar.TV analysiert die Bademöglichkeiten an Deutschlands 40 größten Seen · Am Bodensee, Starnberger See und Chiemsee gibt es die meisten Möglichkeiten zum Schwimmen und Sonnen · Tegernsee, Starnberger See und Scharmützelsee haben die höchste Dichte an Badeplätzen Ob Campingurlaub oder ein Ausflug: Deutschlands Seen eignen sich für Kurztrips oder für komplette Sommerurlaube. Doch welche Seen bieten die meisten Plätze zum Schwimmen und Relaxen? Der Reiseshoppingsender sonnenklar.TV (www.sonnenklar.tv [1]) hat die 40 größten Seen Deutschlands auf die Anzahl sowie die Dichte der Badestellen geprüft. Während es am Bodensee die meisten Möglichkeiten zum Erfrischen gibt, hat der Tegernsee gemessen an seiner Uferlänge die höchste Dichte an Badeplätzen. Bodensee mit den meisten Bademöglichkeiten Am "schwäbischen Meer" gibt es mit insgesamt 66 Badeplätzen mit Abstand die meisten Gelegenheiten zum Abkühlen. Es folgen der Starnberger See sowie der Chiemsee mit je 20 Lokalitäten zum Entspannen und Erfrischen. Im Durchschnitt laden an jedem See rund acht Möglichkeiten zum Planschen und Sonnen ein. Somit liegen der Ratzeburger See nahe Lübeck und der Krakower See im Landkreis Rostock mit jeweils acht Badestellen im Mittelfeld. Knapp darunter liegen mit je sieben Plätzen der brandenburgische Senftenberger See, der Forggensee im bayrischen Allgäu sowie der Schaalsee, der zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein liegt. Sieben der 40 untersuchten Seen bieten hingegen lediglich zwei Plätze zum Schwimmen an, wie beispielsweise das Steinhuder Meer in Niedersachsen oder der Geiseltalsee und der Goitzschesee in Sachsen-Anhalt. Tegernsee mit den meisten Badeplätzen pro Kilometer Uferlänge Die passenden Orte zum Planschen und Relaxen zu finden ist nicht immer einfach. Rein rechnerisch gesehen muss man aber am Tegernsee nicht allzu weit laufen. Betrachtet man das Verhältnis von Badestellen zu dem Umfang des Gewässers, ist hier die Dichte an Zugängen zum kühlen Nass am höchsten (10 Badestellen auf 21 Kilometer Umfang). Auch am Starnberger See gibt es im Verhältnis viele Möglichkeiten zum Schwimmen (22 Badestellen auf 49 Kilometer), gefolgt vom Scharmützelsee (13 Badestellen auf 29 Kilometer). Bodensee mit den meisten kostenpflichtigen Badestellen Für die 30 kostenpflichtigen Strandbäder des Bodensees werden im Schnitt 4 Euro Eintritt fällig. Die teuerste Badestelle des Rankings liegt indes am Tegernsee: Der Eintrittspreis zum Beachclub Fährhütte 14 mit Seezugang beträgt stolze 50 Euro. Allerdings sind in diesem Preis auch Handtücher sowie ein Verzehrgutschein inbegriffen, mit dem die Gäste unter anderem Austern und Champagner ordern können. Die genauen Daten dieser Analyse können Sie unter folgendem Link abrufen: http://blog.sonnenklar.tv/top-seen-in-deutschland-der-grosse-badeseen-vergle ich/ [2] 