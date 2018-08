Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstagmorgen leicht zu und erholt sich damit etwas von den Verlusten der vorhergehenden Handelstage. Der Leitindex SMI kann sich wieder klar über der Marke von 9'000 Punkten positionieren, wobei insbesondere die Schwergewichte und einige Zykliker stützen. Hierzulande stehen zudem eine Reihe von Unternehmen mit Halbjahreszahlen im Fokus.

Die Türkische Notenbank hatte am Vortag Geld in den Markt gepumpt und damit zumindest eine Stabilisierung der Landeswährung Lira erreicht, hiess es im Handel. Vom Tisch sei das Thema Türkei-Krise damit aber noch nicht. Die Gefahr einer Ansteckung für andere Schwellenländer oder auch europäische Banken sei weiter gegeben. Konjunkturdaten aus einigen Euro-Ländern zeichneten ein gemischtes Bild. So wuchs etwa das BIP in Deutschland im zweiten Quartal stärker als erwartet. Demgegenüber sank die Industrieproduktion in der Eurozone insgesamt stärker als erwartet. Am Nachmittag folgen aus den USA noch die Im- und Exportpreise.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 10.55 Uhr 0,39 Prozent auf 9'040,35 Punkte. Der 30 Aktien ...

