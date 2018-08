Neue Dynamik bei der Bitcoin-Talfahrt: Die wertvollste Digitalwährung fällt unter die 6000-Dollar-Marke. Auch Konkurrenzwährungen verlieren deutlich.

Im Handel mit Digitalwährungen haben sich die jüngsten Kursverluste am Dienstag fortgesetzt. Am Morgen fiel der Kurs des Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp unter 6000 US-Dollar und erreichte bei 5880 Dollar den tiefsten Stand seit Juni. Hält der Kursrückgang an, dürfte das Jahrestief von 5785 Dollar zeitnah erreicht werden.

Als Ursache für die Talfahrt gilt nach wie vor die auf sich warten lassende Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) in den USA.

Nach dem Rekordhoch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...