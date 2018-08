Der Goldpreis setzte zu Wochenbeginn seine jüngste Talfahrt fort und ist erstmals seit Anfang 2017 wieder unter die Marke von 1.200 US-Dollar je Feinunze gerutscht. Der starke US-Dollar konterkariert jegliche Erholungsavancen des gelben Metalls. Rohöl: Ein Preis über 80 Dollar wäre unangenehm Die Sanktionen der USA gegen den Iran sind am Dienstag vergangener Woche in Kraft getreten. "Wer mit Iran Geschäfte macht, wird keine Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen", erklärte US-Präsident Donald Trump dazu über Twitter. Eine zweite Stufe der Sanktionen, die sich explizit gegen die Ölbranche richtet, soll am 5. November dieses Jahres folgen. Iran ist ein wichtiger Ölproduzent - 3,8 Mio. Barrel Öl fördert das...

Den vollständigen Artikel lesen ...