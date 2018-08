Im Streit mit den USA verschärft die Türkei ungeachtet wirtschaftlichen Drucks ihren Konfrontationskurs. Präsident Erdogan kündigt einen Boykott von US-Elektronikprodukten an - insbesondere den von iPhones.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat als Reaktion auf die US-Sanktionen angekündigt, sein Land werde elektronische Produkte aus den USA boykottieren. "Wenn sie (die USA) iPhones haben, dann haben wir Samsung", sagte Erdogan während einer Rede vor Anhängern seiner Partei AKP in Ankara. Es sei wichtig, an "unserer entschiedenen politischen Haltung" festzuhalten, sagte Erdogan. Insgesamt war Rede des Staatspräsidenten aber gemäßigter als die Ansprachen in den vergangenen Tagen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag verkündet, einige Strafzölle gegen die Türkei zu verdoppeln. Zu Wochenbeginn hatten die Vereinigten Staaten dann ihre Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei verdoppelt. Die Lira, die seit Monaten schwächelt, ging daraufhin in den freien Fall. Hintergrund ist die Auseinandersetzung um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...