Amerikas erste Fast-Food-Hamburger-Kette White Castle erweitert Versus-Preisangebot für Videospieler und nutzt Geofencing-Feature zur Standortbestimmung auf der WINFINITE-Plattform

LOS ANGELES, den 14. August 2018 - Versus Systems, Inc. (Versus) (CSE:VS) (OTCQB:VRSSF) (FRANKFURT:BMVA) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen ein Partnerabkommen mit White Castle, Amerikas erster Fast-Food-Hamburger-Kette, unterzeichnet hat.

Das Abkommen betrifft die Nutzung der WINFINITE-Plattform, um Fans die Chance auf den Gewinn von White Castle-Produkten zu ermöglichen. Entwickler und Vermarkter von Videospielen können ab sofort WINFINITEs neues Feature zur Standortbestimmung nutzen und damit die Preise, die den Spielern für ihre Leistungen zuerkannt werden, auf die Nähe der Spieler zu bestimmten White Castle-Standorten abstimmen. Im Rahmen eines ersten Testlaufs dieses Preisvergabe-Partnerabkommens können die Spieler Preise gewinnen, die an ausgewählten Standorten von White Castle im Großraum von Louisville (Kentucky) einzulösen sind.

Das Partnerabkommen ist heute im Rahmen des Spiels NASCAR Heat Mobile von 704Games in Kraft getreten. Während der bis einschließlich Sonntag, den 26. August 2018, laufenden Kampagne erhalten Spieler im Metro-Markt in Louisville sowie in den Läden in Kentucky und Indiana eine 3-Stück-Packung Cheese Sticks gratis.

Versus freut sich riesig über diese Partnerschaft und darüber, dass das Team von White Castle als erstes unser Geofencing-Feature nutzt, mit dem Spieler Preise für ganz bestimmte White Castle-Standorte gewinnen können, meint Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Dass White Castle die Spieler mit realen Preisen belohnt, die auf deren Standort und deren Spielleistung zugeschnitten sind, ist ein echter Fortschritt in der Welt des Gamings. Hier wird eine neue Ebene der Relevanz und Bequemlichkeit für die Spieler beschritten, mit der die Stärke der WINFINITE-Plattform unter Beweis gestellt wird.

Wenn Spieler Appetit bekommen, dann ist White Castle jederzeit mit seinen Angeboten zur Stelle - bei Tag und auch bei Nacht. Die WINFINITE-Plattform von Versus System hilft uns, diese wichtige Zielgruppe dort zu erreichen, wo das Verlangen zuschlägt - auch nach einem harten Rennen, weiß Steve Zvonek, Markenleiter bei White Castle.

NASCAR Heat Mobile ist im App Store für iPhone und iPad sowie auf Google Play für Geräte mit Android-Betriebssystem erhältlich.

Über White Castle

White Castle, Amerikas erste Fast-Food-Hamburger-Kette mit Sitz in Columbus (Ohio), ist als Familienunternehmen mit Bold Moves seit über 97 Jahren erfolgreich. Das Unternehmen wurde im Jahr 1921 in Wichita (Kansas) gegründet und ist stolzer Anbieter des Original Slider, einem Burger, der aus 100 Prozent USDA-geprüftem Rindfleisch gemacht wird.

White Castle besitzt und betreibt heute knapp 400 Restaurants in 13 Bundesstaaten. Der Original Slider, der Vorreiter des Burgers und von Time Magazine zum einflussreichsten Burger aller Zeiten gekürt, wird neben einer Auswahl an kreativen Slider-Kompositionen sowie anderen leckeren Speisen serviert.

White Castle wird seinem Anspruch, nur Produkte höchster Qualität anzubieten, auch dadurch gerecht, dass das Unternehmen eigene Fleischverarbeitungsbetriebe und Bäckereien sowie Verarbeitungsanlagen für Tiefkühlprodukte besitzt und betreibt. Der Einzelhandel vermarktet die berühmten Produkte von White Castle in Lebensmittelgeschäften, Club-Filialen, Gemischtwarenläden, über Lebensmittelautomaten und Konzessionen überall in den Vereinigten Staaten sowie zunehmend auch an internationalen Standorten, wie z.B. Militärstützpunkten.

Für den kleinen Appetit unterwegs gibt es Spezialangebote und die offizielle App von White Castle, über die man jederzeit den Lieblingssnack bestellen und anschließend abholen kann. Holen Sie sich noch heute die App über iTunes App Store oder Google Play. Weitere Informationen zu White Castle finden Sie unter www.whitecastle.com.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat mit WINFINITE ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für Videospiele entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise zu vergeben. Markenunternehmen bezahlen für die Platzierung von Produkten über WINFINITE und die Spieler kämpfen um diese Preise.

Weitere Informationen zur neuen Plattform WINFINITE von Versus Systems finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

