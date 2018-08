Von Christian Grimm und Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will mit einer Doppelstrategie gegen den lahmenden Ausbau der Stromnetze vorgehen. Zum einen soll der Netzausbau durch besseres Controlling und die Vereinfachung von Planungsverfahren beschleunigt werden, wie der CDU-Politiker am Dienstag bei der Vorstellung seines "Aktionsplans Stromnetz" erklärte. Da die neuen Nord-Süd-Trassen jedoch frühestens 2025 fertig werden, will Altmaier zum anderen die Bestandsnetze mit neuen Technologien und Betriebskonzepten optimieren.

Altmaier will in den bestehenden Anlagen unter anderem Leiterseile einsetzen, die höhere Temperaturen und Ströme aushalten. Angedacht sind zudem spezielle Transformatoren, die den Strom auf noch freie Leitungen umlenken.

Parallel dazu sollen zielstrebig neue Technologien erprobt und danach breit eingesetzt werden. "Beide Handlungsstränge tragen dazu bei, dass Engpässe im Netz in geringerem Umfang auftreten", heißt es dazu in Altmaiers Aktionsplan. Darüber hinaus sollen die Kosten zur Behebung von Engpässen durch ein besseres Engpassmanagement verringert werden. Ein weiterer Nebeneffekt: "Je besser das bestehende Netz ausgelastet wird, desto weniger Stromleitungen benötigen wir über die bisherigen Planungen hinaus."

Zielvereinbarungen beim Ausbau

Zur Beschleunigung des Netzausbaus sollen sich Netzbetreiber, Planungsbehörden, die Länder, das Wirtschaftsministerium und die Bundesnetzagentur auf ein besseres Controlling verpflichten. Altmaier will hier auf Zielvereinbarungen setzen, "die klar definieren, wer was bis wann macht".

Der Netzausbau soll zudem durch Gesetzesänderungen forciert werden. Altmaier will unter anderem ermöglichen, dass mit dem Bau einer Trasse vorzeitig schon begonnen werden kann, bevor der letzte Meter genehmigt ist. Die Novelle des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes soll demnach im Herbst vorgelegt werden.

Für das Gelingen der Energiewende ist vor allem der Bau der drei großen Stromautobahnen entscheidend, die den Windstrom aus dem Norden zu den Großverbrauchern der Industrie im Süden Deutschlands bringen. Die Trassen sollten ursprünglich 2022 fertig werden, was aber nicht zu halten war. Nun steht das Jahr 2025 in den Planungen. Doch der Ausbau kommt nicht in Schwung. "Es ist schon richtig, dass wir bei einer Reihe von Leitungen nicht im Zeitplan liegen", sagte der Präsident der zuständigen Bundesnetzagentur, Jochen Homann, im Bayerischen Rundfunk. Es mache keinen Sinn, Ökostrom zu erzeugen, den man nicht transportieren könne.

Altmaier auf Werbetour

Von den 5.900 Kilometern Stromleitungen, die neu verlegt oder verstärkt werden müssen, sind gerade einmal 600 Kilometer genehmigt und 150 Kilometer gebaut. Das geht aus dem neuesten Bericht der Netzagentur hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Im zweiten Quartal wurden ganze vier Kilometer realisiert, nach acht Kilometern im ersten. Die 5.900 Kilometer Gesamtlänge gehen über die Stromautobahnen hinaus und erfassen auch andere Vorhaben.

Vor allem der Bau der großen Trassen - sei es per Freileitung oder als Erdkabel - stößt vor Ort auf immer mehr Widerstand von Bürgerinitiativen. Sie beklagen die Verschandelung der Landschaft oder befürchten Gesundheitsschäden durch Elektro-Smog. Altmaier will auf einer am Dienstag beginnenden, dreitägigen Reise zu Engstellen der Netzerweiterung mit Bürgern ins Gespräch kommen und bei ihnen für den Ausbau werben.

Kommt es derzeit zu Engpässen in den Leitungen, müssen Windräder im Norden abgestellt werden und die Betreiber dieser für den Stillstand entschädigt werden. Vergangenes Jahr summierten sich die Kosten (Re-Dispatch) auf 1,4 Milliarden Euro, die auf die Stromkunden umgelegt werden.

