Bern (ots) - Die offenen Lehrstellen 2019 der Deutschschweiz

werden im August auf berufsberatung.ch aufgeschaltet, jene der

Romandie folgen ab September. Die Suche nach den offenen Lehrstellen

wurde nochmals stark vereinfacht. Das Portal berufsberatung.ch

enthält zudem nützliche Berufsinformationen und Tipps zur

Lehrstellensuche.



Die Lehrstellen der Deutschschweiz mit Lehrbeginn 2019 werden seit

Anfang August auf berufsberatung.ch veröffentlicht. Aktuell sind über

23'000 offene Stellen online, sie werden laufend ergänzt. Die Angaben

werden von den Betrieben an die Kantone gemeldet und von

berufsberatung.ch gesamtschweizerisch zugänglich gemacht.



Der Publikationsfahrplan der Kantone:



Bereits publiziert: AG, AI, AR, BE, GL, GR, SG, SH, TG, UR, ZG

21. August 2018: LU, NW, OW, SZ, ZH

25. August 2018: BL, BS

2. September 2018: JU, SO, VS (deutsch), FL

4. September 2018: FR, NE, VD

17. September 2018: VS (französisch)

16. Oktober 2018: GE November 2018: TI



Einfache Suche, breites Angebot



In diesem Jahr ist der Zugang zu den offenen Lehrstellen auf

www.berufsberatung.ch/lehrstellen noch einfacher geworden. Im ersten

Schritt wählen die Jugendlichen den gewünschten Beruf. Dabei werden

sie durch eine Auswahlliste unterstützt. Im zweiten Schritt wählen

sie den gewünschten Ort der Lehrstelle.



Nach jeder Suche werden den Jugendlichen ein praktisches Such-Abo

und die Druckfunktion vorgeschlagen. Auf www.berufsberatung.ch/berufe

stehen ausserdem Berufsporträts in Text, Bild und Film zur Verfügung

- in einer Breite und Tiefe, wie sie sonst nirgends zu finden ist.

Die Tipps zur Lehrstellenbewerbung, zusammengestellt von Berufs-,

Studien- und Laufbahnberatenden, runden das Angebot ab.



Eine Million Abfragen pro Monat



Das Portal berufsberatung.ch ist das offizielle schweizerische

Informationsportal der Kantone für alle Fragen rund um Lehrstellen,

Berufe, Aus- und Weiterbildungen. Es verzeichnet - allein bei den

offenen Lehrstellen - jeden Monat rund eine Million Abfragen. Das

Portal wird zu gleichen Teilen durch die Kantone und den Bund

finanziert.



Das Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-,

Studien- und Laufbahnberatung SDBB ist eine Institution der

Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK. Es

erbringt Dienstleistungen im Auftrag der Kantone und in

Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern der Berufsbildung (Kantone,

Bund, Organisationen der Arbeitswelt).



