Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise nach den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe im zweiten Quartal ein starkes Wachstum aus eigener Kraft erzielt, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Allerdings habe das Unternehmen das Wachstum noch nicht so sehr in Gewinnanstiege ummünzen können. Zudem bewege sich die Aktie auf einem hohen Bewertungsniveau./mf/mis Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-08-14/12:19

ISIN: DE000SYM9999