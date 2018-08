Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE nach den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Die Zahlen hätten klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. So seien die Markterwartungen beim operativen Gewinn (Ebitda) um 3,5 Prozent, beim Nettoergebnis sogar um fast acht Prozent übertroffen worden./mf/mis Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007037129