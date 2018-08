Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen von 735 auf 750 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie gehöre zu den am höchsten bewerteten Instituten innerhalb des europäischen Bankensektors, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Aufschlag sei angesichts der Zahlen für das zweite Quartal aber nicht gerechtfertigt./mf/mis Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-08-14/12:26

ISIN: GB0005405286