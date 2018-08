Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Montag um 572 Kontrakte gestiegen ist, während das Endergebnis am Freitag bei 521.794 Kontrakten lag. Das Volumen fiel gleichzeitig um fast 135K Kontrakte. EUR/USD schaut nun auf 1,1312 Der EUR/USD erreichte am Montag sein neues 13-Monatstief bei 1,1360, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...