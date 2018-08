München (ots) -



Romy Heiland (Lisa Martinek), eine ambitionierte Rechtsanwältin, ist von Geburt an blind - nun ja, fast: Romy hat ein Prozent Sehrest, an dem sie sehr hängt. Sie eröffnet ihre erste eigene Anwaltskanzlei in Berlin und engagiert Ada Holländer (Anna Fischer), die ihr vom Arbeitsamt vermittelt wird. Bisher war Ada ein hoffnungsloser Fall, das Angebot von Romy ist ihre letzte Chance auf einen Job.



"Die Heiland - Wir sind Anwalt" ist durch ein reales Vorbild inspiriert: die blinde Strafverteidigerin Pamela Pabst, die in Berlin lebt und arbeitet.



In den Hauptrollen spielen Lisa Martinek ("Blaumacher") als engagierte Anwältin und Anna Fischer ("Der König von Berlin") als ihre eigensinnige Assistentin. In weiteren Rollen sind Peggy Lukac ("Rote Rosen") und Rüdiger Kuhlbrodt ("Jerks") als Romys fürsorgliche Eltern sowie Peter Fieseler ("Großstadtrevier") als Romys Ex-Freund, Helene Grass ("Dogs of Berlin") als Staatsanwältin und Romys Gegenspielerin sowie Tim Kalkhof ("Nix Festes") als Adas Bruder Ringo zu sehen.



"Die Heiland - Wir sind Anwalt" ist eine Produktion der OLGA FILM im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Die Produzentinnen sind Viola Jäger und Nina Viktoria Philipp. Regie führten Christoph Schnee (Folgen 1-3) und Bruno Grass (Folgen 4-6), die Drehbücher verfassten Jana Burbach (Headautorin), Nikolaus Schulz-Dornburg, Christoph Callenberg, Michael Gantenberg, Stefan Barth und Tamara Sanio. Executive Producer der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend und Redakteurin ist Daria Moheb Zandi (rbb); redaktionelle Mitarbeit: Rudolf Bohne (rbb).



"Die Heiland - Wir sind Anwalt" - online first bei DasErste.de:



Folgen 1+2: 7 Tage vorab, am 28. August 2018 Folge 3: 7 Tage vorab, ab 11. September 2018, ab 21:00 Uhr Folge 4: 7 Tage vorab, ab 18. September 2018, ab 21:00 Uhr Folge 5: 7 Tage vorab, ab 25. September 2018, ab 21:00 Uhr Folge 6: 7 Tage vorab, ab 2. Oktober 2018, ab 21:00 Uhr



