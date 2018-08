Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Doch weiter dominiert die Türkei-Krise das Sentiment, eine Entspannung ist bislang nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat als Reaktion auf US-Sanktionen einen "Boykott" elektronischer Geräte aus den USA angekündigt. Die USA hätten iPhones, doch "auf der anderen Seite" gebe es Samsung, sagte er im türkischen Fernsehen. Daher dürfte die Lage angespannt bleiben, eine weitere Eskalation ist nicht ausgeschlossen.

Die Lira legt nach den erneut deutlichen Abgaben am Vortag leicht zu. Jedoch hat sich die Notenbank des Landes bislang immer noch nicht zu einer Zinserhöhung durchringen können. Dies schürt weitere Sorgen in Bezug auf die Unabhängigkeit der Notenbank. Und dies, obgleich die Inflationsrate in der Türkei mittlerweile auf über 20 Prozent gestiegen sei - die Geldpolitik mithin viel zu locker sei, merkt die Commerzbank an. Die am Montag bekannt gegebenen Maßnahmen der Notenbank gehen aus Marktsicht nicht weit genug.

Der Future auf den S&P-500 deutet auf eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt hin.

Für einen Impuls könnten auch die vorbörslich anstehenden US-Daten sorgen. Es werden die Import- und Exportpreise für den Juli veröffentlicht.

August 14, 2018 06:14 ET (10:14 GMT)

