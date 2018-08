Berlin/Hamburg (ots) - Der Kreuzfahrtmarkt boomt - die Schiffe werden immer größer und die Reiseziele immer ausgefallener. Doch hinter der schillernden Fassade der schwimmenden Hotels verbirgt sich oft eine schmutzige Wahrheit: Die riesigen Schiffe werden mit dreckigem Schweröl betrieben, so dass schwarze Abgaswolken Hafenstädte und Weltmeere verpesten. Dabei ist das Problem auch den Anbietern längst bekannt.



In seinem jährlichen Kreuzfahrtranking wertet der NABU die Performance der bekanntesten Ozeanriesen am europäischen Markt im Hinblick auf die massive Umwelt- und Gesundheitsbelastung durch Schiffsabgase aus. Welcher Anbieter geht das Problem an, wer verweigert sich und welches Schiff ist am wenigsten umwelt- und gesundheitsschädlich?



Wir stellen die Ergebnisse des Kreuzfahrtrankings 2018 bei einer Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.



Termin: 21. August 2018, 11.00 Uhr



Ort: NABU-Hamburg Landesgeschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg



mit: Dietmar Oeliger, Leiter Verkehrspolitik, NABU-Bundesverband Sönke Diesener, Referent Verkehrspolitik, NABU- Bundesverband Malte Siegert, Leiter Umweltpolitik, NABU Hamburg



