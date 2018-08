von Tim Schäfer, Euro am Sonntag Nach einem enttäuschenden Ausblick stürzte die Aktie des Immobilienportals um 14 Prozent ab. Die Nr. 1 auf dem nordamerikanischen Markt steigt in den Hypothekenmarkt ein. Vorstandschef Spencer Rascoff kauft aus diesem Grund Hypothekenanbieter Mortgage Lenders of America. Im zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...