Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Renault angesichts der Türkei-Krise und der zuletzt schwächeren Kursentwicklung verglichen mit dem Autosektor und dem französischen Leitindex auf "Overweight" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 88 Euro. Der Autobauer sei stark in Schwellenländern tätig, aber vieles sei bereits eingepreist, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-08-14/12:49

ISIN: FR0000131906