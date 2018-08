Die Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Montag um 2,7K Kontrakte gestiegen ist, während das Endergebnis am Freitag bei 241.473 Kontrakten lag. Das Volumen bewegte sich mit einem Rückgang von 54,5K Kontrakten in die andere Richtung. GBP/USD bearish Aussichten bleiben intakt Das Cable erreichte sein neues ...

