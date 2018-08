Die BOC Group verkündet den Release ihrer brandneuen ADONIS:Community Edition für kostenloses Geschäftsprozessmanagement in der Cloud.

Die BOC Group hat heute den Nachfolger ihres weltweit bekannten und weit verbreiteten kostenlosen Tools für das Geschäftsprozessmanagement ADONIS:CE auf den Markt gebracht. Dieser Release steht für weit mehr als bloß ein einfaches Produktupdate, denn schließlich wird damit der Übergang der ADONIS:Community Edition auf die bewährte Web-Plattform und in die Cloud (SaaS) eingeläutet.

Basierend auf der neuesten Version 5.5 der kommerziellen Edition der GPM-Suite ADONIS NP, bietet ADONIS:CE nicht nur ein frisches Design und hochmoderne Funktionalitäten, sondern auch ein herausragendes Benutzererlebnis.

Tobias Rausch, ADONIS Produktmanager, erläutert: "Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, GPM über alle Regionen sowie Teams und Unternehmen jeder Größe hinweg bekannt zu machen und zu verbreiten, um diese bei der Optimierung ihrer Prozesse zu unterstützen. Aus genau diesem Grund haben wir eine frei verfügbare GPM-Software mit einer eindrucksvollen, leistungsstarken sowie umfangreichen Funktionsvielfalt entwickelt."

Zusätzlich zu den bereits oben genannten Funktionen verfügt ADONIS:CE über ein umfassendes Repository mit wertvollen Beispielinhalten, auf welche Benutzer in Vorbereitung auf ihre GPM-Initiativen zugreifen können. Ein Knowledge Centre mit einer großen Auswahl an ausführlichen und lehrreichen Tutorial-Videos bietet außerdem wertvolle Unterstützung für den Einstieg und den Umgang mit dem Tool.

Zudem profitieren alle ADONIS:CE Nutzer von der Aufnahme als Mitglied in die ADONIS:Community, eine Online-Plattform, die in erster Linie den Austausch von Ideen und Erfahrungen im GPM-Bereich ermöglicht und außerdem die Ausübung von Geschäftsprozessmanagement mit der ADONIS:Community Edition fördern und vorantreiben soll. So haben Nutzer die Möglichkeit, an lebhaften Diskussionen teilzunehmen und sich auf die Unterstützung ihrer Community-Mitglieder verlassen zu können.

Das neue ADONIS:CE ist ab heute offiziell verfügbar. Die BOC Group empfiehlt allen Interessenten, sich für ein kostenloses, persönliches Benutzerkonto anzumelden, um das revolutionäre, cloud-basierte GPM-Tool hautnah zu erleben.

Über die BOC Group

BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.

Zu den Kunden, die weltweit auf ADONIS vertrauen, zählen unter anderem Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe und Telefonica.

Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180814005300/de/

BOC Österreich

Mag. Gerhard Schweng

Market Development Manager

+43-1-905 10 81-0

gerhard.schweng@boc-group.com

oder

BOC Deutschland

Anna Mohn

Leiterin Marketing und Kommunikation

+49-(0)30-2269-2510

anna.mohn@boc-de.com

oder

BOC Schweiz

Giovanni Rotondaro

Business Development Manager

+41-52-26 03 75-0

giovanni.rotondaro@boc-ch.com