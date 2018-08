Frankfurt/ München (ots) -



Durch die Zusammenarbeit der dpa-Tochter picture alliance mit der Münchener Art Basel Gallery haben Fotoliebhaber ab sofort die Möglichkeit, aus Millionen von tagesaktuellen und historischen Bildern der Frankfurter Agentur ihre Wunschmotive auszuwählen und diese in 3aART-Qualität als Wanddekoration zu bestellen.



"Wir haben immer wieder Anfragen von Kunden und Privatpersonen, die unsere Fotos gerne zur Raumgestaltung nutzen möchten", erzählt picture alliance Geschäftsführer Andreas Genz. "Bei der Suche nach einem geeigneten Partner hat uns die Firma Art Basel Gallery mit der Qualität ihrer Bildreproduktion und dem innovativen Wechselbild-System schnell überzeugt."



Die 3aART-Technologie ist europaweit patentiert. Eine Multifunktionsschiene aus hochwertigen Aluminium-Profilen garantiert eine flexible, zentimetergenaue Formatgestaltung bis zu neun Metern Größe und eine Vielfalt an Aufhängungs- und Einsatz-Möglichkeiten. Durch den Druck per Thermosublimationsverfahren auf eine Stoffleinwand erhält das Motiv eine brilliante Farbintensität. Die von Schneiderinnen exakt auf Maß genähten Leinwände werden mit Klett auf der Rückseite des Rahmens befestigt und können innerhalb weniger Minuten aufgezogen oder ausgetauscht werden. Der Stoff kann ohne Farbverlust bei 30 Grad bis zu 200 Mal gewaschen werden. Er ist schwer entflammbar, feuchtigkeits- und witterungsbeständig. Neben der Montage durch das Stecksystem ist auch die Aufhängung aller Bildgrößen denkbar einfach. Dafür sorgen u.a. die mitgelieferten Abstandshalter und eine integrierte Wasserwaage.



Alle Bilder können auch mit Schallabsorbern, einem hochwertigen Soundsystem, einer LED-Hintergrundbeleuchtung oder mit einer effizienten Flächenheizung bestellt werden. "Auf Wunsch begleiten wir ein Projekt von der Planung bis zur Umsetzung vor Ort", sagt Judith Grote, Inhaberin der Art Basel Gallery. "Und wir können uns dabei in allen Details ganz nach den Bedürfnissen unserer Privat- oder Geschäftskunden richten".



Medienhäusern bietet sich die Möglichkeit, die Bildwelten der picture alliance für ihre Leser/User als eigenes Geschäftsfeld zu erschließen. Gleiches gilt auch für die Bestände der verlagseigenen Archive wie für die Aufträge ihrer Abonnenten und Leser, die ihre eigenen Lieblingsbilder als Wanddeko in 3aART-Qualität bestellen möchten. Auch spezielle und exklusive Editionen für Geschenke-Shops können konzipiert und umgesetzt werden.



