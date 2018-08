Paris - Nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn haben Europas Börsen am Dienstag zur Gegenbewegung angesetzt. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 kletterte bis zum Mittag um 0,31 Prozent auf 3420,17 Punkte. Auch die türkische Lira stabilisierte sich, deren Wertverfall am Vortag die Anleger an den Börsen weltweit in Sorge versetzt und für Kursverluste gesorgt hatte. Die schlechten Nachrichten seien inzwischen aber weitestgehend verarbeitet, konstatierte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Zuvor hatten bereits einige asiatische Handelsplätze Gewinne verbucht, auch an der Istanbuler Börse selbst standen die Zeichen am Dienstag wieder auf Erholung. In Paris kletterte der französische Cac 40 zuletzt um 0,15 Prozent auf 5420,22 Zähler. In London ging es für den FTSE 100 um moderate 0,10 Prozent auf 7650,03 nach oben.

Die Zwistigkeiten zwischen Washington und Ankara, die den Wertverfall der türkischen Lira in den vergangenen Tagen beschleunigt hatten, sind indes nicht ausgestanden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reagierte auf die jüngst verdoppelten ...

