Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag im Kurs nachgegeben. Am Markt wurden die überwiegend freundlich tendierenden Aktienmärkte als Grund genannt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,20 Prozent auf 163,15 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf 0,33 Prozent. In Südeuropa gingen die Renditen dagegen überwiegend zurück.

Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten die Anleger überzeugen. Die Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren wurde dadurch gedämpft. Sowohl im Euroraum als auch in Deutschland fiel das Wachstum im zweiten Quartal höher aus als erwartet. Die deutsche Wirtschaft wuchs um 0,5 Prozent zum Vorquartal, die Wirtschaft der Eurozone legte um 0,4 Prozent zu. Hinzu kam eine bessere Stimmung unter Finanzexperten: Die ZEW-Konjunkturerwartungen hellten sich erstmals seit Januar auf.

Die Krise der türkischen Lira beruhigte sich unterdessen etwas und lockte die Anleger aus als sicher geltenden Wertpapieren wie Bundesschuldpapiere. Gegen Mittag legte die Lira zu Dollar und Euro um etwa 4,5 Prozent zu, obwohl der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Streit mit den USA weiter anfachte. Erdogan kündigte einen Boykott amerikanischer Elektronikprodukte an.

Im weiteren Verlauf stehen in den USA einige Preisdaten vom Außenhandel auf dem Programm. Ansonsten werden keinen nennenswerten Konjunkturzahlen veröffentlicht./bgf/tos/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0204 2018-08-14/13:19