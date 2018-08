Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Comedian Olaf Schubert präsentiert 45 Minuten Comedy und Musik gemeinsam mit Slam-Poet Julius Fischer am 16., 23. und 30. August sowie am 6. September jeweils um 23.30 Uhr im Ersten.



Olaf macht Mut! Auch in diesem Jahr verteilt Comedian Olaf Schubert seine Weisheiten wieder selbstlos an alle Bedürftigen vor den TV-Bildschirmen. Dabei ist er nicht allein: Julius Fischer, Slam-Poet, Musiker und MDR-Moderator ("Comedy mit Carsten") steht Schubert wegweisend zur Seite. Fischer haut Olaf auf die Finger und grätscht dem untergewichtigen, aber überbegabten Universalgenie bei Bedarf in die Rhomben. Wohltuend unpassende Gäste, rumplige Musik und feinste Comedy finden sich hier zusammen.



In der ersten Show am 16. August unter dem großen Thema "Rebellion" begrüßen die beiden den Standup-Comedian Vincent Pfäfflin. Am 23. August geht es um Julius Fischers Lieblingsthema "Essen". Es wird gekocht, gegessen (allerdings nicht das Gekochte), verdaut und wieder abtrainiert - während sich Olaf mit ganz anderen Dingen beschäftigt, zum Beispiel mit seinem Gast Markus Barth.



Der 30. August steht im Zeichen der Digitalisierung. Dabei wird sich auch herausstellen, ob der attraktive Gast der Show - Carolin Kebekus - wirklich oder virtuell zu Gast ist.



Am 6. September dreht sich alles um das Thema "Kinder". Zu Gast ist der Kabarettist und Slam Poet Till Reiners.



Fotos sind abrufbar unter www.ard-foto.de.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse