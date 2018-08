Istanbul - Als Reaktion auf Sanktionen und Strafzölle der USA gegen die Türkei hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan einen Boykott elektronischer Produkte aus den USA angekündigt. Die Türkei werde in Zukunft qualitativ hochwertige Waren produzieren und diese auch exportieren. "Wir werden Amerikas elektronische Produkte boykottieren", sagte Erdogan bei einer Rede vor Anhängern seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara am Dienstag. "Wenn sie (die USA) iPhones haben, dann haben wir Samsung ."

Im Streit um einen in der Türkei festgehaltenen US-Pastor hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag verkündet, einige Strafzölle gegen die Türkei zu verdoppeln. Zuvor hatten die USA bereits zwei Minister mit Sanktionen belegt. Die Lira, die seit Monaten schwächelt, ging am Freitag und Montag in den freien Fall.

Insgesamt war die Rede Erdogans aber gemässigter als die Ansprachen in den vergangenen Tagen. Die Lira hatte am Morgen leicht zugelegt, nachdem am Montag die Zentralbank und andere Regierungsbehörden erste Notfallmassnahmen gegen den rasanten Lira-Verfall ergriffen hatten. ...

