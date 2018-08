Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Aareal Bank nach Zahlen von 43 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Immobilienfinanzierer haben ein solides zweites Quartal ausgewiesen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er lobte vor allem den im Vergleich zum Vorquartal wieder angestiegenen Zinsüberschuss. Die Aussichten für die Bank verbesserten sich zwar zunehmend, doch ein Großteil hiervon sei in der Aktie bereits eingepreist. Zudem habe die Bank von einem sehr wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld gesprochen./tav Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-08-14/13:37

ISIN: DE0005408116