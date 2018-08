BERLIN (Dow Jones)--ÖPNV-Ausbau, Ticketvergünstigungen oder neue Radwege: Mit solchen und anderen Verkehrsprojekten will die Bundesregierung in fünf deutschen Städten für bessere Luft sorgen. Rund 130 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung, wie das Verkehrsministerium am Dienstag mitteilte. Das Geld werde zusätzlich zum "Sofortprogramm Saubere Luft 2017 - 2020" ausbezahlt. In den Genuss der Finanzspritze kommen demnach Bonn, Essen, Mannheim sowie Herrenberg und Reutlingen.

Die Projekte in den einzelnen Städten werden den Angaben zufolge wissenschaftlich begleitet und hinsichtlich des NO2-Reduktionspotenzials ausgewertet. Sollte es wirksame Lösungen geben, wird deren Übertragbarkeit auf andere Städte überprüft, teilte das Ministerium mit. Eine Zwischenbilanz zur Wirksamkeit der Modellprojekte sei für den nächsten Sommer geplant.

CDU-Wirtschaftsrat hat eigene Ideen

Der CDU-Wirtschaftsrat präsentierte am Dienstag eigene Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Er schlägt auf kurze Sicht unter anderem den "konsequenten Einsatz ausschließlich neuer oder nachgerüsteter Busse in hochbelasteten Stadtgebieten" vor. Stop-and-Go auf stark befahrenen Straßen könne etwa durch adaptive Verkehrssteuerung und grüne Wellen sowie durch das Abschleppen von Parksündern auf Busspuren oder in der zweiten Reihe beseitigt werden.

Mittelfristig will der Wirtschaftsrat mit einer "massiven Investition in den Öffentlichen Nahverkehr und Schienenverkehr" für saubere Luft sorgen und gleichzeitig Dieselfahrverbote vermeiden. Unter anderem soll die Digitalisierung bei der Parkplatzsuche zur Verhinderung von Mehrverkehren sowie bei der Bereitstellung von Echtzeit-Fahrinformationen des öffentlichen Verkehrs helfen. Zur Debatte steht auch die Einführung eines Genehmigungsverzichts bei Ersatzneubauten und der "Umstieg auf ein einfaches Planungsverfahren".

Der gesamte Forderungskatalog des Wirtschaftsrates ist auf der Internetseite des Verbandes (www.wirtschaftsrat.de) zu finden.

