DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Österreich und Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Mariä Himmelfahrt" geschlossen. In Südkorea findet aufgrund des Feiertages "Tag der Unabhängigkeit" kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (13:08 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.834,90 +0,33% +4,43% Euro-Stoxx-50 3.417,60 +0,23% -2,46% Stoxx-50 3.097,70 +0,31% -2,52% DAX 12.378,47 +0,16% -4,17% FTSE 7.635,92 -0,09% -0,27% CAC 5.419,93 +0,14% +2,02% Nikkei-225 22.356,08 +2,28% -1,80% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,2 -27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,82 67,20 +0,9% 0,62 +14,8% Brent/ICE 73,36 72,61 +1,0% 0,75 +14,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.195,00 1.193,59 +0,1% +1,41 -8,3% Silber (Spot) 15,04 14,99 +0,3% +0,05 -11,2% Platin (Spot) 804,90 804,00 +0,1% +0,90 -13,4% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,5% -0,01 -18,6%

Für den Goldpreis geht es zwar leicht nach oben, er legt allerdings weiter unter der Marke von 1.200 Dollar, unter die das Edelmetall am Vortag erstmals seit März 2017 wieder gerutscht war. Zwar spricht die Türkei-Krise laut Marktteilnehmern für Gold. Andererseits leidet der Goldpreis unter der Dollar-Stärke. Die Ölpreise erholen sich etwas von den Vortagesabgaben.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Doch weiter dominiert die Türkei-Krise das Sentiment, eine Entspannung ist bislang nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat als Reaktion auf US-Sanktionen einen "Boykott" elektronischer Geräte aus den USA angekündigt. Für einen Impuls könnten auch die vorbörslich anstehenden US-Daten sorgen. Die Aktie von Home Depot klettert vorbörslich leicht nach oben. Die US-Baumarktkette hat ein starkes zweites Quartal verzeichnet. Der Konzern steigerte den Gewinn stärker als erwartet und hob die Prognose für das laufende Jahr an.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten zeigen sich die Kurse trotz guter Wirtschaftsdaten am Dienstagmittag nur noch leicht erholt. Der DAX und der Euro-Stoxx liegen aber schon wieder unter ihren Tageshochs. Zwar deuten neue Wirtschaftsdaten aus Deutschland und der Eurozone auf weiteres Wachstum hin. Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich zuletzt aber etwas abgekühlt. Und trotz einer leichten Erholung der Lira misstrauen Händler der Situation in der Türkei und sprechen von einer Atempause statt von einer Wende. Die DZ Bank hat wegen der erhöhten globalen Unsicherheiten ihr Kursziel für den DAX reduziert. Sie erwartet den deutschen Leitindex bis Jahresende nur noch bei 12.600 Punkten nach bislang 13.700 Punkten. Die niedrigen Strompreise aus der Vergangenheit haben den Energiekonzern RWE im ersten Halbjahr zwar belastet. Dennoch ist die Ergebnisseite etwas über den Schätzungen der Analysten ausgefallen. Für die RWE-Aktie geht es um 3,6 Prozent nach oben. Im Schlepptau ziehen Eon um 1,4 Prozent an. Dagegen fallen Ceconomy um 8,1 Prozent. Die Argumente dafür liefern die Analysten von Bryan Garnier, die für das vierte Quartal skeptisch sind. So verweisen sie auf das Wetter in Deutschland, das sich negativ auf die Umsätze niederschlagen dürfte. Aber auch der andauernd starke Wettbewerb wie auch hohe Lagerbestände trübten das Bild. Symrise steigen um 4,8 Prozent. Die Zweitquartalszahlen sind nach Einschätzung von Davy besser als erwartet ausgefallen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.45 Uhr Mo, 17.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1404 -0,01% 1,1398 1,1415 -5,1% EUR/JPY 126,51 +0,16% 126,34 126,46 -6,5% EUR/CHF 1,1297 -0,26% 1,1333 1,1342 -3,5% EUR/GBP 0,8926 -0,11% 0,8931 0,8936 +0,4% USD/JPY 110,93 +0,17% 110,83 110,79 -1,5% GBP/USD 1,2775 +0,08% 1,2762 1,2776 -5,5% Bitcoin BTC/USD 6.058,27 -3,8% 6.033,39 6.380,84 -55,6%

Die Lira erholt sich am Dienstag leicht gegenüber dem Dollar. Die Investoren blieben allerdings weiter vorsichtig, denn von einer Entspannung in der Türkei-Krise könne noch keine Rede sein, heißt es von einem Beobachter. Bislang gibt es zudem keine Anzeichen dafür, dass die türkische Zentralbank die Leitzinsen anheben wird.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem Türkei-Schock des Vortages hat sich am Dienstag kein klarer Trend an den Aktienmärkten der Region Südostasien und Australien durchgesetzt. Noch immer rätselten Anleger, ob und inwieweit die Krise der Türkei Ansteckungsgefahren für andere Schwellenländer in Asien birgt. Die Meinungen gingen auseinander. Immerhin hat sich die türkische Lira auf niedrigem Niveau stabilisiert. Die Analysten von Nomura machten Ansteckungsgefahren der Türkei-Krise für Hongkong aus, gefolgt von den Philippinen. China kämpft derweil noch mit einem anderen Problem: Der Handelsstreit mit den USA macht sich immer deutlicher bemerkbar. Denn Industrieproduktion, Einzelhandelsumsatz und auch die Anlageinvestitionen in den Städten hatten jeweils die Erwartungen verfehlt. In Tokio erholte sich der Nikkei-225. War der Yen am Vortag noch als Fluchtwährung vor dem Hintergrund der Türkei-Krise gesucht gewesen, gab die japanische Währung nun deutlich nach und stützte den lokalen Aktienmarkt. Die Titel von Tencent Holdings gaben in Hongkong im späten Geschäft um 4,4 Prozent nach. Der Internetriese, der am Mittwoch Zahlen vorlegen wird, hat bei seiner Onlinespielesparte einen Rückschlag erlitten. Die Behörden in Peking verweigerten die Lizenz für ein neues Spiel kurz nach dessen Markteinführung. Sunny Optical Technology brachen um 25,2 Prozent ein, nachdem der Komponentenanbieter für Mobiltelefone mit seinen Halbjahreszahlen die Markterwartungen verfehlt hatte.

CREDIT

Nach dem kräftigen Rückgang der Risikoprämien am Vortag weiten sich die Spreads am Dienstag wieder leicht aus. Hauptthema bleibt die Entwicklung in der Türkei. Auch wenn sich die Lira am Dienstag kräftiger erholt, bleibt die Commerzbank skeptisch. Das Hauptproblem liege darin, dass das Vertrauen des Marktes in die Politik der türkischen Zentralbank erschüttert sei. Trotz hoher Inflationsraten wolle Präsident Recep Tayyip Erdogan die Zinsen niedrig halten und sei dabei, seinen Einfluss auf die Notenbank auszubauen. Dies habe zur Folge, dass die Anleger zunehmend Zweifel an der Unabhängigkeit der Zentralbank hätten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Aareal Bank wächst im Neugeschäft und bekräftigt Ziele

Die Aareal Bank hat in der ersten Jahreshälfte dem anspruchsvollen Marktumfeld getrotzt und ist solide gewachsen. Neben dem regulatorischen Umfeld ist es auch das Zinstief, das den Immobilienfinanzierern derzeit zu schaffen macht. Zudem ist der Wettbewerb bei der Finanzierung bestehender Gewerbeimmobilien in vielen Märkten weiterhin hoch.

Bilfinger wächst im zweiten Quartal wieder deutlich

Bei Bilfinger scheint nach dem Umbau zum reinen Industriedienstleister der Abwärtstrend weitgehend gestoppt. Der Konzern verbuchte im zweiten Jahresviertel 6 Prozent mehr Umsatz und ein positives bereinigtes operatives Ergebnis. Organisch belief sich das Wachstum sogar auf 10 Prozent. Der Auftragseingang übertraf den Umsatz um den Faktor 1,1, was auf starkes Wachstum in der Zukunft hindeutet.

Biotest bestätigt nach Wachstum im Halbjahr Prognose

Das auf Blutplasmaprodukte spezialisierte Medizintechnikunternehmen Biotest hat im ersten Halbjahr den Umsatz kräftig gesteigert und operativ einen Gewinn erzielt. Im Vorjahreszeitraum hatten der Rückruf und Abschreibungen von Beständen des Produktes Humanalbumin die Bilanz belastet. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das SDAX-Unternehmen.

Deutsche Wohnen übernimmt 30 Pflegeimmobilien für 680 Millionen Euro

Die Deutsche Wohnen AG übernimmt 30 Pflegeimmobilien mit rund 4.700 Pflegeplätzen. Dafür legt das im MDAX notierte Unternehmen insgesamt rund 680 Millionen Euro auf den Tisch. Dies entspreche einer Rendite bezogen auf das erwartete EBITDA nach vollzogener Integration von rund 5 Prozent. Knapp 90 Prozent der Immobilien befinden sich in Metropolregionen, ein Großteil davon in Hamburg.

Deutsche Wohnen steigert Ertragskraft und bestätigt Prognose

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat im ersten Halbjahr die operative Ertragskraft weiter gesteigert. Am Ausblick für das Gesamtjahr, wonach der Gewinn weiter steigen soll, hält das MDAX-Unternehmen fest. Im laufenden Jahr peilt der Konzern weiter einen FFO I - eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft - von rund 470 (Vorjahr 432) Millionen Euro an. Mögliche Käufe oder Verkäufe sind bei der Prognose nicht berücksichtigt. Davon wurden in den sechs Monaten mehr als die Hälfe erreicht.

Gesco legt guten Start in das neue Geschäftsjahr hin

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 14, 2018 07:13 ET (11:13 GMT)

Die Gesco-Gruppe ist mit Schwung in das neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal per Ende Juni legte der Umsatz ein- und der Gewinn zweistellig zu, wie die Industriegruppe mitteilte. Den Jahresausblick bekräftigten die Wuppertaler.

HHLA sieht sich nach Wachstum im Halbjahr auf Kurs zu Jahreszielen

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im ersten Halbjahr sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis im Vergleich zum guten Vorjahr leicht gesteigert. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr, einen Umsatz im Bereich des Vorjahres zu erreichen und das EBIT im Teilkonzern Hafenlogistik sowie auf Konzernebene deutlich zu steigern, bekräftigte der Hamburger Hafenbetreiber.

Indus bekräftigt nach solidem Halbjahr Prognose für 2018

Die Industrieholding Indus hat im ersten Halbjahr von der robusten Konjunktur profitiert und sieht sich im Plan für das Erreichen der Jahresziele. Der Umsatz der Indus Holding AG wuchs in den ersten sechs Monaten um 5,1 Prozent auf 844,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Bergisch Gladbach mitteilte. Dieser Umsatzanstieg sei weitgehend organisch erwirtschaftet worden und insbesondere auf Zuwächse in den Segmenten Metalltechnik sowie Bau/Infrastruktur zurückzuführen.

Nordex bestätigt nach Gewinneinbruch den Ausblick

Belastet vom scharfen Wettbewerb und hohen Abschreibungen hat der Windanlagenbauer Nordex im ersten Halbjahr einen Millionenverlust verzeichnet. An den Zielen für 2018 hält das im TecDAX notierte Unternehmen aber fest. Optimistisch stimmt der Auftragseingang, der rasant gestiegen ist.

RWE will künftig 1,5 Milliarden pro Jahr in grünen Strom stecken

Deutschlands größter Stromkonzern RWE will in Zukunft pro Jahr anderthalb Milliarden Euro in die erneuerbaren Energien investieren. Das gab Vorstandschef Rolf Martin Schmitz in einer Telefonkonferenz nach der Vorlage der Halbjahresbilanz bekannt. "Bei den Erneuerbaren werden wir künftig kräftig expandieren", kündigte Schmitz an.

Zudem rechnet RWE ab dem kommenden Jahr mit einer Gewinnerholung in der gebeutelten Konzernsparte Braunkohle und Kernenergie. Der Tiefstand der Strompreise sei in diesem Jahr erreicht, sagte Finanzvorstand Markus Krebber.

Singulus steigert Auftragseingang und holt beim Umsatz auf

Der Maschinenbauer Singulus hat im zweiten Quartal die Umsatzrückgänge zum Jahresauftakt nahezu ausgeglichen und auf dieser Basis die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Der Auftragseingang stieg auf mehr als das Doppelte des Vorjahres und führte zu einem Orderbestand, der mit 125 Millionen Euro um etwa die Hälfte höher ausfällt, als noch vor Jahresfrist. Bestellt wurden vor allem Anlagen zur Fertigung von Dünnschicht-Solarmodulen, wie Singulus mitteilte.

Sixt Leasing bekräftigt trotz Gewinnrückgang Prognose 2018

Die Sixt Leasing SE ist im ersten Halbjahr operativ vorangekommen, verbuchte aber wegen höherer Investitionen in IT und Digitalisierung sowie in Personal einen Gewinnrückgang. Zudem hinterließ auch der neue WLTP-Standard bei der Messung des CO2-Ausstoßes Spuren. Die Ziele für das Gesamtjahr haben dennoch weiter Bestand. 2018 will das Unternehmen aus Pullach operativen Umsatz und EBITDA leicht steigern.

Symrise übertrifft Erwartungen und erhöht Umsatzprognose

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise ist besser durch das erste Halbjahr gekommen als erwartet und wird auch optimistischer für seine Jahresziele. Wachstum in allen Segmenten und Regionen ließ den Umsatz im Halbjahr um 9 Prozent auf 1,576 Milliarden Euro steigen, wie die Holzmindener mitteilten. Organisch entsprach das einem Umsatzplus von 4 Prozent. Analysten hatten Einnahmen von 1,56 Milliarden Euro erwartet.

VTG profitiert auch im zweiten Quartal von guter Konjunktur

Beim Schienenlogistiker VTG hat sich die positive Entwicklung zum Jahresauftakt auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Das Unternehmen, für das sein größter Aktionär Morgan Stanley Infrastructure demnächst eine Übernahmeangebot vorlegen wird, profitierte von der anhaltend guten Konjunktur in Europa und Zuwächsen in der Waggonvermietung. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen.

Wincor-Nixdorf-Kauf bringt Diebold an Finanzierungsgrenzen

Der Geldautomaten-Hersteller Diebold Nixdorf Inc ist nach eigenen Angaben in "konstruktiven" Gesprächen mit seinen Gläubigern. Erst kürzlich hatten die Geldgeber dem US-Konzern die Kreditlinien gekürzt, mit denen der Buyout der Anleger der deutschen Wincor Nixdorf AG finanziert werden soll. Der US-Konzern aus Ohio hatte den Konkurrenten aus Paderborn 2016 übernommen.

Home Depot erhöht Ausblick nach starkem zweiten Quartal

Rege Heimwerker haben der US-Baumarktkette Home Depot ein starkes zweites Geschäftsquartal beschert. Der Konzern aus Atlanta steigerte den Gewinn stärker als erwartet und hob die Prognose für das laufende Jahr an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2018 07:13 ET (11:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.