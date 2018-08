Themen heute:

Krankenstand - stärkste Grippewelle seit Jahren /// "Duo Trailer": SEAT schickt längsten Lkw Europas auf die Straße

1.

Die heftige Grippewelle zu Beginn dieses Jahres hinterlässt Spuren beim Krankenstand: Mehr als jeder fünfte Fehltag im Job ist auf Influenza und Erkältungen zurückzuführen (21 Prozent). Die Ausfalltage stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent an. Auch die Dauer der Fehlzeiten war in diesem Jahr mit durchschnittlich 7,2 Tagen besonders hoch. Das zeigt die aktuelle DAK-Auswertung des ersten Halbjahres 2018.

Der Krankenstand insgesamt blieb jedoch stabil bei 4,3 Prozent. Grund ist unter anderem ein leichter Rückgang von Rückenschmerzen und anderen Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie von psychischen Leiden.

Über die Hälfte aller Fehltage im ersten Halbjahr 2018 lassen sich auf drei Krankheitsarten zurückführen. An erster Stelle stehen Erkrankungen des Atmungssystems: Grippe und Erkältungen. Jeder fünfte Fehltag wurde damit begründet (21 Prozent). Das ist der höchste Wert seit 2014. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres gab es mit diesen Erkrankungen 162,4 Fehltage pro 100 Versicherte - ein Anstieg um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Frauen scheint die Grippewelle besonders erwischt zu haben. Pro 100 versicherte Frauen gab es 185,3 Fehltage (Männer: 142,9 Tage). Im Schnitt dauerte es 7,2 Tage, bis Betroffene wieder zur Arbeit gehen konnten - ein Höchststand. Auf Platz zwei der Krankheitsarten folgen Rückenleiden und andere Muskel-Skelett-Erkrankungen.

2.

SEAT und Grupo Sesé positionieren sich erneut als Pioniere des Gütertransports: Hierzu führten die beiden Unternehmen mit dem Duo Trailer einen Pilottest auf verschiedenen europäischen Routen durch, um die Leistungsfähigkeit des derzeit größten und effizientesten Lkws zu analysieren.

Diese erste Testphase schloss der zunächst unbeladene Duo Trailer erfolgreich ab. In den nächsten Monaten soll dann ein mit Fahrzeugteilen beladener Duo Trailer eine Testfahrt von Saragossa zum SEAT Firmensitz in Martorell absolvieren. Der Duo Trailer besteht aus zwei jeweils 13,6 Meter langen Anhängern. Beeindruckend ist neben seiner Gesamtlänge von 31,7 Metern auch seine maximale Nutzlast von 70 Tonnen. Mit diesem Super-Lkw sollen sich die CO2-Emissionen um 20 Prozent pro Fahrtstrecke und die Kosten für Logistik und Transport um 25 Prozent senken lassen. Der für den Einsatz auf hochfrequentierten Straßen ausgelegte Duo Trailer soll außerdem das Verkehrsaufkommen auf normalen Straßen senken, auf denen die höchste Zahl an Verkehrsunfällen gemessen wird.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.