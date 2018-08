Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach der Telefonkonferenz zu den endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Anlauf der Kali-Mine in Kanada dürfte plangemäß bis 2020 erfolgen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden zweiten Studie. Die Verluste der Mine in Sigmundshall fielen im nächsten Jahr weg. Im Salzgeschäft sei mit höheren Preisen zu rechnen./ajx/mis Datum der Analyse: 14.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2018-08-14/13:53

ISIN: DE000KSAG888