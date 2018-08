Der Elektroautohersteller Nio bereitet den Weg an die Börse vor. Mit 1,8 Milliarden Dollar wäre es der zweitgrößte US-Börsengang einer chinesischen Firma 2018.

Der chinesische Elektroautobauer Nio plant ungeachtet der angespannten Handelsbeziehungen beider Länder einen 1,8 Milliarden Dollar schweren Börsengang in den USA. Das geht aus am Montag bei der Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen hervor. In diesem Jahr wäre dies der zweitgrößte Börsengang einer chinesischen Firma in den USA. Das Start-up-Unternehmen gehört zu den Herausforderern von US-Elektroautopionier Tesla und hat ein Konkurrenzfahrzeug zu Teslas Model X im Programm. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...