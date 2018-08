Metalcorp Group verbessert im 1. Halbjahr 2018 Umsatz um 5,8 % und EBIT um 15,2 % DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Metalcorp Group verbessert im 1. Halbjahr 2018 Umsatz um 5,8 % und EBIT um 15,2 % 14.08.2018 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Metalcorp Group verbessert im 1. Halbjahr 2018 Umsatz um 5,8 % und EBIT um 15,2 % Amsterdam, 14. August 2018 - Die Metalcorp Group B.V., ein Spezialist für den weltweiten physischen Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie einer von Europas führenden unabhängigen Produzenten von Walzbarren aus Sekundäraluminium, verzeichnete ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2018. Dank höherer Produktions- und Handelsvolumen stieg der Konzernumsatz von 312,9 Mio. Euro auf 331,0 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte dabei 12,9 Mio. Euro auf 14,9 Mio. Euro verbessert werden. In den ersten sechs Monaten 2018 erwiesen sich insbesondere Ferrochrom und Kupfer als wesentliche Wachstumstreiber im Handelsbereich. Die Aluminiumproduktion war von der erfolgten vollständigen Übernahme der Stockach Aluminium GmbH geprägt und konnte Menge und Ertrag nachhaltig steigern. Der Konzern-Halbjahresabschluss 2018 steht auf der Unternehmenswebsite www.metalcorpgroup.com im Bereich Anleihe zum Download zur Verfügung. Über die Metalcorp Group B.V.: Die Metalcorp-Gruppe ist ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa. Kernkompetenz in allen Bereichen sind finanziell abgesicherte Transaktionen ohne eigenes Lagerrisiko, sogenannte "Back-to-Back-Geschäfte", welche den operativen Erfolg der Gruppe weitgehend gegen Preisrisiken absichern und andere Handelsrisiken neutralisieren. Mit ihren Tochtergesellschaften und Repräsentanzen ist die Gruppe in 18 Ländern rund um den Globus aktiv und verfügt über 4 Produktionsstätten in Europa. Die Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) ist im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) und die Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: NO0010795701) ist an der Börse Oslo gelistet. Für weitere Informationen: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 (0)89 8896906-25 metalcorp@better-orange.de Mark Nunes Metalcorp Group B.V. +31 (0) 20 890 89 00 mnunes@metalcorpgroup.com 14.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 714013 14.08.2018

