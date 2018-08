- Die CIFF (China International Furniture Fair, Internationale Möbelmesse in China) Shanghai wird im National Exhibition & Convention Center (Shanghai) in Hongqiao auf einer Fläche von 400.000 Quadratmetern abgehalten werden. Die Teilnahme neuer High-End-Aussteller wird dazu beitragen, die echten Designtrends zu ermitteln, die Besucher fordern, die auf Qualität, Geschmack und Marke hohen Wert legen.



Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - -- Die vom 10. bis zum 13. September 2018 stattfindende CIFF Shanghai wird branchenführende und modernste Unternehmen beherbergen. Sie wird neue Produkteinführungen in der Branche verkünden und einen Möbel-Trend starten: mehr als 1200 Aussteller werden ihre neuen Produkte präsentieren, darunter viele branchenführende Marken wie Man Wah, Kuka, Zuoyou, Sleemon, Scihome, Ashley, HTL, Chateau d'Ax, Violino, Landbond, QM, Kinwai, Jongtay, Dious, Maratti, Merryfair, UE, Fuhe, Henglin, Homag, SCM, Biesse, Sikai, Yongwei, Global Views, VC Asia, Creative, Vivabella, Caopu, Higold und Evergaining.



Über 90 renommierte Marken werden auf der CIFF Shanghai 2018 debütieren, darunter internationale Marken wie Thomasville & Co., Lexington, Rochebobois, Medea, Composad, Rossini, Tonin Casa, Nagano, Seki, Muuto und White Feathers; High-End-Design-Marken wie Weimo, MC, Wuuyo, Xiqi, Kinetic Amber, Camerich, IKASAS, Cocomat, Mine, Bushi Jade, Mujing, Cozy und Tayohya; Matratzen-Marken wie Sealy, Dunlop, Lattoflex, Tempur, Yunshitong, Serta, Airland, Medicoil, Sleepmaker und Simmons; Kindermöbel-Marken wie Colorlife, X.M.B, Douding, Hello Kitty und SingBee sowie intelligente Einrichtung-Marken wie iflytek, Morgan Dooya, Creavr, Huoshu Data und Homexpress.



Die China International Furniture Machinery & Woodworking Machinery Fair (Internationale Maschinenmesse für die Möbel- und Holzindustrie in China) in Schanghai wird Holzbearbeitungsmachinen-Marken wie die deutschen Giganten Homag, Weinig, Siempelkamp und Wenhoener, die großen italienischen Gruppen Biesse und Scm, die österreichischen Gruppen Andritz und Berndorf und die skandinavischen Gruppen Sandvik und Valmet vorstellen, zusätzlich zu vielen bedeutenden chinesischen Bauunternehmen und Betreibern wie Nanxing, Jinan Restar, Yalian, Foma Group, Swpm, Lmt, Ruiwudi, Leke, Huajian, Yuantina, Lianrou, Hengkang, Fuyi und Zinqunli.



OTS: China International Furniture Fair (Shanghai) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131601 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131601.rss2



Pressekontakt: Jun Chen +86-20-89128065 chenj@fairwindow.com.cn 1251089755@qq.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/726668/ciff.jpg