Die Provinzregierung Gyeonggi und die Gyeonggi Tourism Organization (GTO) veranstalten einen internationalen Videowettbewerb namens "Beyond the Dream VLOG Contest 2018". Videobeiträge werden bis zum 26. August 2018 (Koreanische Standardzeit) angenommen.

Gyeonggi Provincial Government and Gyeonggi Tourism Organization (GTO) are hosting an international video contest called "Beyond the Dream VLOG Contest 2018." Video submissions will be accepted until August 26, 2018 (Korean Standard Time). The goal of the "Beyond the Dream VLOG Contest 2018" is to raise global awareness of Gyeonggi Province as an attractive travel destination and to select a Gyeonggi-do tourism ambassador who will show the world the charms of the province. Four final-winning teams will win a 10 day trip to Gyeonggi Province. USD 10,000 travel expenses for airline tickets and other travel expenses will be provided for each team. (Graphic: Business Wire)