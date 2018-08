(JK-Trading.com) - Der DAX konnte sich am Dienstag nach den Turbulenzen rund um die Türkei in den letzten Tagen ein wenig stabilisieren, notierte zur Mittagszeit leicht im Plus. Dass die Lage zwischen den USA und der Türkei aber weit von einer Entspannung entfernt ist, dass zeigt der Aufruf des türkischen Präsidenten Erdogan, der sein Volk am Dienstag zum Boykott ...

Den vollständigen Artikel lesen ...