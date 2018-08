Der Währungsverfall in der Türkei freut die Touristen, da sie teure Marken nun vergleichsweise günstig bekommen. Auch Reiseanbieter profitieren.

Der Währungsverfall in der Türkei lockt die Schnäppchenjäger: In den Luxusläden im Istanbuler Edel-Viertel Nisantasi suchen auffallend viele Touristen vor allem aus den Golfstaaten nach teuren Artikel von Louis Vuitton, Chanel & Co. "Wir kaufen Kleidung, wir kaufen Make-up, wir kaufen Markennamen", erzählt Fatima Ali aus Kuwait, die Istanbul mit ihren beiden Töchtern besucht.

"Die Preise sind sehr günstig." Wie viele andere brachte Ali ihre Koffer mit, um sie zu füllen - mit dreien stand sie vor einem Make-up-Laden.

Der Wert der türkischen Lira war am Freitag vergangener Woche um 18 Prozent auf ein Rekordtief von 7,24 zum Dollar gestürzt. Seit Jahresbeginn hat ...

