Oltimer sind nicht nur bei Sammlern, sondern auch bei Autodieben sind die Raritäten begehrt. Am Nürburgring wurden nun zwei besonders seltene Autos entwendet.

Zwei Oldtimer im Wert von fast 1,7 Millionen Euro sind am Rande einer Veranstaltung am Nürburgring gestohlen worden. Es handele sich um ein Unikat eines schwarzen Mercedes 300SL (Baujahr 1955) mit Flügeltüren, der auf rund 1,6 Millionen Euro geschätzt werde, teilte die Polizei in Adenau mit.

Zudem sei bei der Tat am Wochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...