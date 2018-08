Berlin (ots) - Der Marathon-Weltrekord von 2 Stunden 2 Minuten und 57 Sekunden ist das Ziel der Inforadio-Marathonwette 2018. Schneller als der Schnellste beim Berlin-Marathon - das hat die Inforadio-Staffel 2017 geschafft. Aber schnell war auch der Ehrgeiz geweckt und das neue Motto festgelegt: Da geht noch mehr! Damit das gelingt, möchte sich die Inforadio-Staffel noch einmal verstärken und sucht - neben den erfolgreichen Teilnehmern aus dem Vorjahr - ambitionierte Läuferinnen und Läufer beim Berlin-Marathon am 16. September 2018. In 42 x 1.000 Metern die Profis auf der Weltrekordstrecke schlagen - darum geht es. Die Staffelläufer starten unmittelbar vor der Elite und haben dadurch 42,195 Kilometer freie Bahn durch die Hauptstadt.



Wer mit Inforadio auf Rekordjagd gehen möchte, bewirbt sich mit seiner aktuellen Bestzeit ab sofort auf www.inforadio.de. Bewerbungsschluss ist Freitag, 24. August 2018.



Prominente Unterstützung durch Timo Benitz und DLV-Bundestrainer



Die Inforadio-Marathonwette bekommt prominente Unterstützung durch Timo Benitz, Deutscher Meister über 1500 Meter und Finalteilnehmer der Leichtathletik-EM. Das Team coacht der DLV-Bundestrainer André Höhne.



Pressekontakt: Rundfunk Berlin- Brandenburg Inforadio Alexander Krahe Redaktionsleiter Tel.: 030 - 97993 - 37700 Mail: info@inforadio.de