Mehr als die Hälfte der Deutschen liest täglich Zeitung. Die Reichweiten vieler Blätter gehen leicht zurück. Aber es gibt auch Gewinner.

Die gedruckten Zeitungen in Deutschland haben in den vergangenen zwölf Monaten mehr Leser verloren als im Jahr zuvor. Nach der am Dienstag in Frankfurt veröffentlichten Media-Analyse (MA) greifen bundesweit 39,3 Millionen Menschen zur Tageszeitung. Das sind 1,3 Millionen weniger als vor einem Jahr.

Im Juli 2017 hatte die MA einen Rückgang von 600.000 Lesern binnen Jahresfrist ergeben. Nicht erfasst in der Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) ist die Nutzung von E-Paper oder anderen Online-Angeboten.

Nach der Untersuchung erreichen die Blätter aktuell 55,8 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren (MA 2017: 57,9 Prozent). Mit Abstand meist gelesene Zeitung bleibt die "Bild". Das Boulevardblatt wird täglich ...

