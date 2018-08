Von Max Bernhard

SEOUL (Dow Jones)--Das Verkehrsministerium Südkoreas will BMW-Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen. Für gut 27.000 Fahrzeuge werde wegen Brandgefahr ein Fahrverbot erteilt, hieß es. Ein solches Verbot sei nicht ungewöhnlich, sagte ein Unternehmenssprecher dazu. Mit der Prüfung der betroffenen Fahrzeuge komme man gut voran.

BMW hatte kürzlich in Südkorea wegen Brandgefahr rund 106.000 Dieselmodelle in die Werkstätten gerufen, nachdem 30 Wagen in Brand geraten waren. Bei den betroffenen Modellen kann eine Fehlfunktion des Moduls zur Abgasrückführung einen Brand verursachen. Die Abgasrückführung ist eine Methode zur Reduzierung der Stickoxidabgase in Dieselmotoren.

Später wurden wegen des gleichen Problems in Europa 323.700 Fahrzeuge zurückgerufen.

Bisher seien in Südkorea etwa 79.000 Fahrzeuge überprüft worden, sagte der Sprecher weiter.

August 14, 2018 08:15 ET (12:15 GMT)

