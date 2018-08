Die Wall Street dürfte am Dienstag wieder den Vorwärtsgang einlegen. An vielen Handelsplätzen der Welt haben die Anleger die Sorgen um die Währungskrise in der Türkei erst einmal verdrängt.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,41 Prozent höher auf 25 291 Punkte. Am Vortag hatte die US-Börse wegen der Sorgen um die Türkei noch nachgegeben - es war der vierte Verlusttag in Folge.

Der Schlagabtausch zwischen Ankara und Washington ging am Dienstag indes weiter: So kündigte der türkische Regierungspräsident Recep Tayyip Erdogan als Reaktion auf die Sanktionen und Strafzölle der USA gegen sein Land einen Boykott elektronischer Produkte aus den Vereinigten Staaten an.

Auf die Anleger an der Wall Street wartet indes auf Konjunktur- und Unternehmensseite ein vorerst recht nachrichtenarmer Tag. Lediglich Im- und Exportpreise standen zur Veröffentlichung an.

Die Aktien von Home Depot standen vorbörslich um gut zweieinhalb Prozent höher. Der Baumarktkonzern hatte eine überraschend gute Bilanz für das zweite Quartal vorgelegt und seine Jahresprognose angehoben./tav/ajx/fba

