London (www.fondscheck.de) - Das im vergangenen Jahr zu beobachtende synchrone Wachstum der Weltwirtschaft sorgte für viel Begeisterung, so Ariel Bezalel, Head of Strategy, Fixed Income und Fondsmanager des Jupiter Dynamic Bond SICAV (ISIN LU0459992896/ WKN A0YC40) bei Jupiter Asset Management.Dieses Jahr schien es zunächst so, als würde sich die Entwicklung fortsetzen, aber die Wirtschaftsdaten zeigten sich schon bald weniger stark als erhofft, so die Experten von Jupiter Asset Management. Zudem würden die Märkte immer sensibler auf politische Entwicklungen reagieren wie die von Donald Trump provozierten Handelskonflikte, der Koalitionsstreit der deutschen Bundesregierung, die Ungewissheit über die künftigen Handelsbeziehungen Großbritanniens zur EU oder der Aufstieg der ersten rein populistischen Regierung Westeuropas in Italien. Der Absturz der Kryptowährungen im Februar, die schwächelnden Emerging Markets und der Ausverkauf an den italienischen Kapitalmärkten hätten illustriert, dass die Fragezeichen in diesem Jahr größer würden. ...

