Wer sein Elektroauto heute weitestgehend mit eigenem Solarstom laden möchte und zudem noch die Vorzüge eines vernetzten Wohnens genießen will, der benötigt das Fachwissen eines Systemintegrators. Viele Anbeiter von Smar Home-Systemen sprechen von ihren Plug-and play-Lösungen und suggerieren dem Endkunden, dass er selbst sein intelligentes Zuhause bauen kann. Nur ein paar Zwischenstecker dort und batteriebetriebene Sensoren an der einen oder anderen Stelle anbringen, dann noch schnell die Zentrale über das WLAN mit dem Internet verbinden und schon bin ich in der schönen vernetzten Welt von Quivicon & Co. zu Hause.

Mit einer App auf dem Smartphone können Endkunden dann ihre eigene Smart-Home-Lösung konfigurieren. Dass durch solche Lösungen ein gewisser Druck am Markt aufgebaut wird, ist verständlich. Denn die einfache Konfiguration und Änderung durch den Endkunden, ist nicht nur in dessen Sinne. Knappe Ressourcen an Zeit und Personal machen solche Systeme auch beim Elektrohandwerker beliebt. So sind Systeme wie »eNet« (Gira und Jung) und »free@home« (Busch-Jaeger) ebenfalls funkbasiert und lassen sich einfach konfigurieren und mit Systemen anderer Hersteller wie Musik- oder Heizungssteuerung erweitern.

Heizungssteuerung via Internetservice

Die Vernetzung des Funksystems eNet Smart Home mit der internetbasierten Heizungssteuerung »Tado« schafft neue Möglichkeiten für das Energiemanagement (Bild 1). Das System wird für die funkbasierte Steuerung der vernetzten Gebäudetechnik in Wohnungen und ...

